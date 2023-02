Jeden z braci ukrywał narkotyki, drugi nielegalną broń. Obaj usłyszeli zarzuty

Wstępnie przeprowadzone badanie narkotesterem potwierdziło, że w workach znajduje się marihuana. Zabezpieczone środki trafiły do laboratorium kryminalistycznego. - Policjanci wiedzieli, że to nie jedyne miejsce, w którym bydgoszczanin przebywa. W związku z tym pojechali do miejscowości w powiecie bydgoskim i również tam przeprowadzili przeszukanie. Spodziewali się znaleźć kolejne narkotyki, jednak zamiast tego na strychu odkryli mały arsenał broni i amunicji. Okazało się, że należy on do mieszkającego tam 37-latka, który jest bratem zatrzymanego bydgoszczanina - tłumaczy mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy KWP w Bydgoszczy.