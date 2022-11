Jak dojechać na cmentarze w Bydgoszczy? Inaczej pojedzie komunikacja, zmieni się organizacja ruchu

Wszystkich Świętych 2022 wypadło we wtorek, ale na cmentarze wiele osób wybrało się już w weekend. Na części ulic, przy większości nekropolii w Bydgoszczy, wprowadzony został jeden kierunek ruchu, uruchomione zostały też dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe.

Bydgoski magistrat przekonuje, że transport publiczny to najlepszy sposób na wygodne poruszanie się po mieście w czasie Wszystkich Świętych. We wtorek (1 listopada) komunikacja miejska jest bezpłatna. Kierowcy w tych dniach powinni zarezerwować więcej czasu na przejazd ulicami w obrębie cmentarzy. Pojawiły się zakazy wjazdu i parkowania, a na wielu ulicach wprowadzony został ruch jednokierunkowy.

Przez cały okres świąteczny w pobliżu bydgoskich cmentarzy nad bezpieczeństwem i porządkiem czuwają funkcjonariusze policji oraz straży miejskiej. Mundurowi kierują ruchem drogowym, a także wskazują na pobliskie parkingi oraz ułatwiają bezpieczny powrót do domu.

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz przy ulicy Kcyńskiej?

W rejonie cmentarza przy ul. Kcyńskiej, ruch jednokierunkowy obowiązuje przy ul. Łabiszyńskiej (dopuszczony kierunek ruchu Szubińska-Kcyńska), przy ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Żwirki i Wigury oraz na odcinku od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Gnieźnieńska). Nowa organizacja ruchu obowiązuje do 2 listopada do godziny 1.

Bydgoszcz. Organizacja ruchu wokół cmentarza przy ul. Kcyńskiej ZDMiKP Bydgoszcz

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz przy ulicy Jaskółczej?

Przy cmentarzu przy ul. Jaskółczej obowiązuje ruch jednokierunkowy przy ul. Jaskółczej (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury a skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską; dopuszczony kierunek ruchu Żwirki i Wigury-Gnieźnieńska). Ponadto, został wprowadzony zakaz zatrzymywania się przy ul. Jaskółczej (po stronie północnej).

Ruch jednokierunkowy obowiązuje przy ul. Kossaka (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską a skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury; dopuszczony kierunek ruchu Gnieźnieńska-Żwirki i Wigury). Po stronie południowej ul. Kossaka jest wprowadzony zakaz zatrzymywania się. Nowa organizacja ruchu obowiązuje do 2 listopada do godziny 1.

Bydgoszcz. Organizacja ruchu wokół cmentarza przy ul. Jaskółczej ZDMiKP Bydgoszcz

Wszystkich Świętych. Jak dojechać na cmentarz przy ulicy Chojnickiej?

Na cmentarzu przy ul. Chojnickiej został wprowadzony zakaz zatrzymywania się przy ul. Wiejskiej (po obu stronach jezdni, odcinek od skrzyżowania z ul. Chełmżyńską do skrzyżowania z ul. Deszczową). Nowa organizacja ruchu obowiązuje do 2 listopada do godziny 1.

Bydgoszcz. Organizacja ruchu wokół cmentarza przy ul. Chojnickiej ZDMiKP Bydgoszcz

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz przy ulicy Toruńskiej?

W pobliżu cmentarza przy ul. Toruńskiej, został wprowadzony zakaz zatrzymywania się przy ul. Spokojnej (po stronie zachodniej). Z kolei przy ul. Bełzy obowiązuje zakaz zatrzymywania się po stronie południowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Cienistą do skrzyżowania z ul. Spokojną. Nowa organizacja ruchu obowiązuje do 2 listopada do godziny 1.

Bydgoszcz. Organizacja ruchu wokół cmentarza przy ul. Toruńskiej ZDMiKP Bydgoszcz

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz przy ul. Wiślanej?

W obrębie cmentarza przy ul. Wiślanej, obowiązuje zakaz zatrzymywania się przy ul. Fordońskiej (jezdnia południowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Wiślaną), ul. Wiślanej (po stronie wschodniej) oraz przy ul. Więcka (po stronie południowej i północnej na całej długości). Ponadto, został wprowadzony ruch jednokierunkowy przy ul. Wiślanej (odcinek od skrzyżowania z ul. Fordońską do skrzyżowania z ul. Więcka; dopuszczony kierunek ruchu od ul. Fordońskiej w stronę cmentarza) oraz ul. Więcka (odcinek od skrzyżowania z ul. Wiślaną do skrzyżowania z ul. Skandynawską; dopuszczony kierunek ruchu Wiślana - Skandynawska).

Parkowanie przy ul. Wiślanej jest możliwe równolegle do krawężnika (odcinek od posesji nr 4 do ul. Więcka). Na ten czas zlikwidowane zostały również ścieżki rowerowe oraz wprowadzono alternatywny objazd dla ul. Fordońskiej ulicami: Przemysłową, Witebską, Wyszogrodzką. Nowa organizacja ruchu obowiązuje do 2 listopada do godziny 1.

Bydgoszcz. Organizacja ruchu wokół cmentarza przy ul. Wiślanej ZDMiKP Bydgoszcz

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz przy ulicy Artyleryjskiej i Ludwikowo?

W rejonie cmentarza przy ul. Artyleryjskiej i ul. Ludwikowo, w pierwszym etapie od 29 października od godziny 4 do 31 października do godziny 22 obowiązuje nakaz skrętu w prawo z ul. Rynkowskiej w ul. Pileckiego.

W drugim etapie od 31 października od godziny 20.00 do 2 listopada do godziny 01.00, został utrzymany zakazu zatrzymywania się przy ul. Artyleryjskiej. Nastąpiła również czasowa likwidacja ścieżki rowerowej przy ul. Pileckiego, ul. Artyleryjskiej, ul. Zaświat i ul. Zygmunta Augusta.

Ponadto, został wprowadzony ruch jednokierunkowy przy ul. Rynkowskiej (dopuszczony kierunek ruchu Pileckiego-Putza). Przy ul. Rynkowskiej (po stronie zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pileckiego do wjazdu na cmentarz, po stronie wschodniej od wjazdu na cmentarz do ul. Putzad), obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Miasto wyznaczyło miejsca parkingowe przy ul. Rynkowskiej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (po stronie zachodniej odcinek od wjazdu na cmentarz do ul. Putza). Zakaz zatrzymywania się obowiązuje przy ul. Putza (po obu stronach jezdni) oraz przy ul. Ludwikowo (po obu stronach jezdni, odcinek od ul. Putza do linii lasu). Wyłączony z ruchu został odcinek ul. Ludwikowo od ul. Putza do wjazdu do PESY. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy przy ul. Skromnej (dopuszczony kierunek ruchu Powstańców Warszawy-Powstania Listopadowego).

Bydgoszcz. Organizacja ruchu wokół cmentarza przy ul. Artyleryjskiej i ul. Ludwikowo ZDMiKP Bydgoszcz

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz przy ulicy Stawowej?

W rejonie cmentarza przy ul. Stawowej, parkować można tylko równolegle do krawężnika (po stronie południowej na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Lotników). Został wprowadzony ruch jednokierunkowy przy ul. Ostroroga (dopuszczony kierunek ruchu Władysława IV - Lotników) oraz przy ul. Lotników (dopuszczony kierunek ruchu Stawowa-Czerwonego Krzyża). Zakaz zatrzymywania się obowiązuje przy ul. Lotników (po stronie zachodniej na całej długości ulicy). Nowa organizacja ruchu obowiązuje do 2 listopada do godziny 1.

Bydgoszcz. Organizacja ruchu wokół cmentarza przy ul. Stawowej ZDMiKP Bydgoszcz

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz przy ul. Wyszyńskiego?

W rejonie cmentarza przy ul. Wyszyńskiego, został zamknięty wjazd na ślepy odcinek łącznicy ul. Modrzewiowej (dojazdu do parkingów przy Kościele będzie niemożliwy). Nowa organizacja ruchu obowiązuje do 2 listopada do godziny 1. Dodatkowo na potrzeby komunikacji publicznej została udostępniona nieczynna do tej pory zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego–Modrzewiowa. Zorganizowany przystanek funkcjonuje do 2 listopada do godz. 2. W związku z powyższym parkowanie w tym miejscu jest w tym czasie niemożliwe.

Bydgoszcz. Organizacja ruchu wokół cmentarza przy ul. Wyszyńskiego ZDMiKP Bydgoszcz

Wszystkich Świętych 2022. Komunikacja miejska w Bydgoszczy

We wtorek (1 listopada) funkcjonują linie specjalne zapewniające lepszy dojazd do największych cmentarzy. Wzmocnione zostały też standardowe linie autobusowe i tramwajowe.

Od soboty (29 października) do środy (2 listopada) wszystkie linie kursujące ulicą Fordońską zatrzymują się też na wysokości ul. Kaplicznej. W dniu 1 listopada komunikacja miejska jest bezpłatna.

Wszystkich Świętych 2022. Jak pojadą tramwaje w Bydgoszczy?

Tramwaje linii nr 2, 3, 4, 6, 9, 10, w godzinach 9-17 będą kursują ze zwiększoną częstotliwością co ok. 20 minut, a tramwaje linii nr 5 i 8 co ok. 10 minut.

Wszystkich Świętych 2022. Jak pojadą autobusy w Bydgoszczy?

Linie nr 54, 56, 71, 77 kursują według rozkładów niedzieli handlowej, a linie nr 55, 57, 58, 59, 60, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 kursują według rozkładów niedzielnych.

W godzinach 9-17 uruchomiona dodatkowo została linia autobusowa nr 62 w relacji Garbary-Lisia z częstotliwością, co 20 minut (pomiędzy kursami linii nr 56).

W godzinach 8-17 uruchomione zostały specjalne linie autobusowe kursujące w rejonie największych, bydgoskich cmentarzy: nr 108 w relacji Kapuściska-Dworzec Leśne (przez Cmentarz Bielawy) z częstotliwością, co ok. 30 minut, nr 109 w relacji Tatrzańskie-Rekinowa (przez Kamienną, Pileckiego) z częstotliwością, co ok. 16 minut i nr 110 w relacji Błonie-Pileckiego/Żeglarska (przez Zaświat) z częstotliwością, co ok. 20 min.

Autobusy poszczególnych linii w godz. 9-17 kursują ze zwiększoną częstotliwością: nr 69 i 89 - co ok. 5 minut, nr 65 - co ok. 8 minut, nr 79 - co ok. 10 minut, nr 51, 74 - co ok. 12 minut, nr 52, 53, 64, 67, 68 - co ok. 15 minut, nr 83 - co ok. 16 minut, nr 61 - co ok. 20 minut, nr 73 - co ok. 60 minut.

