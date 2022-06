Torowisko nie wytrzymało upału, szyna wyskoczyła z torów. "Szynowąż we własnej osobie"

czytaj dalej

Proceder polegał na zakładaniu fałszywych kont w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej. Podejrzani mieli kupować i odbierać opał, posługując się podrobionymi pełnomocnictwami z danymi byłych klientów. Śledczy szacują, że w ten sposób zdobyli co najmniej kilkaset ton węgla. Właściciel składu opału w Małopolsce i jego dwaj pracownicy usłyszeli prokuratorskie zarzuty, do których się przyznali. Grozi im do ośmiu lat więzienia.