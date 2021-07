Walczyli ze skutkami burzy, w tym czasie zalało ich remizę

W ubiegłą niedzielę Ochotnicza Straż Pożarna w Bydgoszczy-Fordonie poinformowali, że w czasie, gdy brali udział w wypompowywaniu wody z zalanego garażu podziemnego w trakcie ulewnych deszczy, woda wdarła się także do ich remizy.

Ruszyli z pomocą

Strażacy przez media społecznościowe zaapelowali o pomoc w naprawie dachu. "Niestety, takie ulewy mogą się powtórzyć, a my nie mamy, jak zapobiec kolejnym zalaniom" – napisali.

Okazało się, że mogli liczyć na ludzi. – W ciągu praktycznie dwóch godzin zgłosiły się do nas osoby, które przekazały materiały budowlane. Nie spodziewaliśmy się tak szybkiego odzewu – przyznaje komendant. – Takie wsparcie to dla nas ogromna pomoc, bo często dokładamy do naszej działalności z własnych pieniędzy – dodaje.