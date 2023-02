Bydgoszcz. Dostali zgłoszenie "o awanturze domowej". Znaleźli ciała dwóch mężczyzn i dwie ranne kobiety 

czytaj dalej

Niewielki pożar wybuchł na pokładzie samolotu linii United Airlines lecącego do Newark Liberty w New Jersey. Zapaliła się bateria laptopa jednego z pasażerów, a dym przedostał się do kabiny pilotów. Załoga wkrótce po starcie zawróciła maszynę na lotnisko w San Diego. Cztery osoby trafiły do szpitala.