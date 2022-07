Chciała kupić akcje, straciła oszczędności życia

Znalazła w internecie stronę reklamującą możliwość zakupu akcji spółki paliwowej. Chcąc uzyskać więcej informacji o rzekomej inwestycji, wypełniła formularz zgłoszeniowy, załączony do tej informacji i go wysłała.

- Po pewnym czasie zadzwonił do niej mężczyzna, który twierdził, że jest brokerem i z racji jej zainteresowania ofertą będzie opiekunem jej inwestycji. Poinformował ją również, że jedyne, co musi zrobić na początek, to wykonać przelew, by uruchomić konto inwestycyjne. Kobieta zrobiła przelew na kwotę 850 złotych, potwierdzając kodem blik - wyjaśnia komisarz Lidia Kowalska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.