Były radny PiS od miesięcy powinien siedzieć w więzieniu za znęcanie się nad żoną. "Sąd odroczył wykonanie kary"

Rafał P. został rok temu prawomocnie skazany na dwa lata więzienia za znęcanie nad żoną Karoliną. Do dziś jednak nie trafił za kraty, bo sąd w Bydgoszczy odroczył mu wykonanie wyroku do czerwca.

"Byłam bita, musiałam go przepraszać"

- Po tym, jak byłam pobita, musiałam go przepraszać. Najgorsze było to, że po tym on się uspokajał i potem musiałam przyjść i z nim współżyć. Po takich sześciu godzinach ja musiałam to zrobić - opowiadała kobieta.