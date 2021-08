Zaatakował obcokrajowca i kierowcę autobusu, wcześniej miał pobić innego mężczyznę. 21-latek z zarzutami

21-letni Kamil B. jest podejrzany o pobicie obcokrajowca w autobusie miejskim w Bydgoszczy. Kierowca, który interweniował, też stał się ofiarą napaści. 21-latek był poszukiwany przez policję. Po jego zatrzymaniu śledczy ustalili, że kilka miesięcy wcześniej podejrzany miał pobić też innego mężczyznę. Teraz grozi mu do pięciu lat więzienia.

Bydgoska prokuratura postawiła w piątek 21-letniemu Kamilowi B. zarzuty w związku z atakiem na studenta z Zimbabwe w autobusie miejskim w Bydgoszczy. Ofiarą napaści - co zarejestrowała kamera monitoringu - padł również kierowca, który chciał pomóc zaatakowanemu mężczyźnie. Jak się okazało, to niejedyne pobicie, o które jest podejrzany 21- latek.

- Podejrzany Kamil B. usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy zarzut dotyczy zaatakowania obywatela Zimbabwe, studenta wyższej uczelni, w autobusie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Jest to zarzut stosowania groźby bezprawnej, a następnie przemocy w celu zmuszenia pokrzywdzonego do natychmiastowego opuszczenia autobusu, a w dalszej kolejności spowodowania u niego obrażeń ciała - mówi Rafał Sadowski z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe.

Drugi zarzut związany jest ze zdarzeniem, do którego doszło w maju tego roku w centrum Bydgoszczy. - Polegało na zaatakowaniu przypadkowej osoby, która zwróciła uwagę podejrzanemu na jego niewłaściwe zachowanie w miejscu publicznym i która niejako w odwecie została najpierw przez niego zaczepiona słownie, a następnie zaatakowana i również doznała obrażeń ciała na skutek tego zdarzenia - dodał Sadowski.

21-latek przyznał się do ataku w autobusie. Swoje zachowanie tłumaczył tym, że był pijany. Jak przekazał Mariusz Sidorkiewicz, reporter TVN24, sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 21-latka środek zapobiegawczy w postaci dwumiesięcznego aresztu. Mężczyźnie grozi teraz do pięciu lat więzienia.