Okradł dwa garaże, jednym autem ugrzązł, w drugim zasnął. Po pobudce trafił do policyjnego aresztu

Dwa nieudane rabunki i drzemka w cudzym samochodzie

"Okazało się, że 47-latek tej nocy włamał się do garażu pierwszego zgłaszającego, skąd zabrał różne narzędzia, załadował je do swojego samochodu, jednak w drodze powrotnej z uwagi na nierówny teren ugrzązł na drodze gruntowej i porzucił pojazd. Nie dał jednak za wygraną i przyszedł na teren sąsiedniej posesji" - informują policjanci z Rypina w komunikacie. I dodają: "Tam wszedł do garażu, ponownie załadował różne narzędzia do stojącego w nim samochodu i próbował wyjechać. Gdy mu się to nie udało, to zasnął za kierownicą. Obudzili go dopiero funkcjonariusze i doprowadzili do policyjnego aresztu".