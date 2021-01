Postrzelił 11-letnią uczennicę i woźną, zdetonował w szkole ładunki wybuchowe. Grozi mu dożywocie

Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko obecnie 19-letniemu Markowi N., który w maju 2019 roku dokonał ataku w szkole podstawowej w Brześciu Kujawskim. Strzelał do uczniów i woźnej, zdetonował także kilka ładunków wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywotnie pozbawienie wolności.

Postrzelona 11-latka

W toku śledztwa ustalono, że Marek N. przyjechał do szkoły na rowerze, miał przy sobie noże, ładunki wybuchowe i rewolwer. Niezauważony wszedł na drugie piętro budynku, gdzie znajdowały się sale lekcyjne. "Podszedł do pomieszczenia jednej z klas, w której poza nauczycielem przebywało siedemnaścioro uczniów. Nie wchodząc do środka zainicjował eksplozję największego ładunku wybuchowego, podpalając lont petardy, po czym wrzucił ładunek do wnętrza pomieszczenia. Ładunek uderzył w głowę jedną z uczennic, a następnie upadł pomiędzy ławki, gdzie nastąpiła eksplozja" – przekazała prokuratura.