Nie żyje 31-letni mężczyzna. Zginął po dźgnięciu nożem prosto w serce

31-latek, który zginął w nocy z soboty na niedzielę w Brodnicy, zmarł w wyniku dźgnięcia nożem w serce. Takie są wyniki sekcji zwłok. Z nieoficjalnych informacji wynika, że we wtorek jeden z zatrzymanych sześciu mężczyzn usłyszy zarzut zabójstwa.

Policja została wezwana pół godziny po północy w nocy z soboty na niedzielę do leżącego na chodniku w centrum Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie) zakrwawionego mężczyzny.

"Funkcjonariusze przybyli na ulicę Kopernika przejęli od świadków zdarzenia reanimację mężczyzny. Został on przekazany karetce pogotowia, ale niestety po przewiezieniu do szpitala zmarł" - poinformował sierżant sztabowy Paweł Dominiak z brodnickiej policji.

Zginął od ciosu nożem

Ofiara to 31-letni mężczyzna z powiatu brodnickiego. "W nocy z soboty na niedzielę przy ul. Kopernika 8 doszło do napadnięcia człowieka, który upadł z raną na ciele po przejściu kilkunastu metrów. Ofiara weszła do kamienicy i wyszła z niej ranna po dźgnięciu nożem" - wskazała Szram.