"Kupił dwa pojazdy medyczne, udawał ratownika i woził białoruskie papierosy z przemytu"

Prokuratura skierowała do sądu w Elblągu akt oskarżenia przeciwko 46-latkowi podejrzanemu o handel białoruskimi papierosami. Mężczyzna zatrzymany został we wrześniu 2019 roku. - Wówczas do kontroli drogowej zatrzymano pojazd, którym kierował. Okazało się, że w karetce zamiast chorego wiezie papierosy z przemytu - opisuje Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.