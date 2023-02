Pasażer i taksówkarz staną przed sądem. Pierwszy nie zapłacił za kurs, drugi użył jego karty

Taksówkarz z Elbląga (woj. warmińsko-mazurskie) będzie się tłumaczył przed sądem z kradzieży. Zapłacił za zakupy i paliwo kartą bankomatową klienta znalezioną w aucie. Kierowca tłumaczył, że zrobił to, bo pijany pasażer nie zapłacił wcześniej za kurs. Ten ostatni także stanie przed sądem.

Policja z Braniewa poinformowała w czwartek o nietypowym, 30-kilometrowym kursie taksówki z Elbląga do Fromborka. Po zakończeniu jazdy taksówkarz nie mógł porozumieć się z kompletnie pijanym pasażerem, a pod adresem, do którego dojechał nie zastał nikogo, kto mógłby mu pomóc. Dlatego kierowca postanowił pojechać do oddalonego o kolejne 10 km Braniewa i tam poprosił o pomoc policjantów.