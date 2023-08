Zjechał ze swojego pasa, uderzył w ciężarówkę. Nie żyje trzech nastolatków

czytaj dalej

Atmosfera braku zaufania, którą stworzono, powoduje, że część kolegów zadaje pytanie, że jeżeli tak będzie dalej, jeżeli jest przyzwolenie na to, żeby ujawniać tajemnice lekarskie, w tym do celów politycznych, to może powinniśmy wrócić do papierowych recept - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Nawiązał do działań ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który ujawnił, że lekarz Piotr Pisula, który mówił o problemach pacjentów bez dostępu do recept, przepisał na siebie leki z określonej grupy. Zdaniem Jankowskiego ze strony szefa resortu zdrowia powinno pojawić się oświadczenie o zwykłym ludzkim "przepraszam".