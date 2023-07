Psy uratowane z Chersonia trafiły do Polski. "Staramy się im znaleźć nowe domy"

czytaj dalej

Pracownik firmy odbierającej odpady, zanim opróżni dany pojemnik, otwiera klapę tak, by można było zarejestrować co jest w środku. A rejestruje kamera umieszczona z tyłu śmieciarki. Takie rozwiązanie od początku lipca stosowane jest we wszystkich śmieciarkach, które jeżdżą po Białymstoku. Ma to zwiększyć kontrolę nad segregacją odpadów.