Znaleźli fragmenty broni z II wojny światowej. Spróbują ułożyć je jak puzzle

Do kołobrzeskiego Muzeum Oręża Polskiego trafiły elementy niemieckiego wyposażenia z czasu II wojny światowej przypadkowo odnalezione w okolicach Białogardu. Koło od niemieckiej armaty Pak 38, polski karabin maszynowy Browning wz. 30, pozostałości trójnoga przeciwlotniczego do MG 34 czy lufa do MG 42 to tylko część zabytków, na które natrafił operator koparki podczas poniedziałkowych prac przy budowie stanicy wodnej w Białogardzie.