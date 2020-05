Bezwzględne więzienie za napaść w zakrystii

Sąd wydał wyrok w sprawie trzech mężczyzn, którzy w ubiegłym roku wdarli się do zakrystii szczecińskiej bazyliki, zażądali wydania szat liturgicznych, próbowali ukraść różaniec, a na koniec pobili księdza i kościelnego. Dwóch oskarżonych trafi do więzienia, trzeci został uniewinniony.

Trzej oskarżeni - według ustaleń śledczych - wtargnęli 28 lipca ubiegłego roku do Bazyliki świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie. Tam mieli napaść na proboszcza oraz dwie inne osoby. Zdaniem prokuratury motywem działania miała być "przynależność wyznaniowa poszkodowanych".

We wtorek szczeciński sąd wydał w tej sprawie wyrok. Jak przekazuje nam Michał Tomala, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie, w sumie trzej mężczyźni odpowiadali za trzy czyny: za próbę wyłudzenia ornatów pod pretekstem, że są im potrzebne do prowadzenia nabożeństwa, za naruszenie miru domowego, bo nie chcieli opuścić kościoła mimo wielokrotnych próśb oraz za czynną napaść na księdza i kościelnego.

Bezwzględne więzienie

Sąd uznał także, że podłoże popełnianych czynów nie było związane z nienawiścią do chrześcijaństwa, a było wybrykiem pijanych mężczyzn, którzy w świątyni szukali zysku. Dodatkowo Tomala zaznaczył, że choć oskarżeni przeprosili, jednak przez to, że byli wcześniej karani, sąd zadecydował o karze bezwzględnego pozbawienia wolności.

"Teraz będziemy odprawiać mszę"

Do zdarzenia doszło w niedzielę 28 lipca 2019 roku przed godz. 18. Do zakrystii bazyliki św. Jana Chrzciciela w Szczecinie wtargnęło trzech pijanych mężczyzn. W środku natknęli się na zakrystiankę, od której mieli zażądać wydania ornatów, bo "teraz będą odprawiać mszę". Stwierdzili, że mają zgodę proboszcza, której nie mieli – w ten sposób mieli dopuścić się oszustwa.

Kobieta odmówiła i zadzwoniła po pomoc do księdza proboszcza Aleksandra Ziejewskiego. Gdy ten przybył i próbował wyrzucić mężczyzn, zaczęła się awantura. Jeden z mężczyzn miał rzucić się na księdza, a potem na kościelnego, który stanął w obronie proboszcza.

"Zachowywał się jak szatan"

Tuż po zdarzeniu udało nam się porozmawiać z księdzem Ziejewskim, który przyznał, że jego policzek musiał zostać zszyty. Andrzej Melerski, poszkodowany kościelny, opowiadał, że mężczyzna uderzył go raz. - Odciągnąłem go od księdza, a on mi w twarz dał. Padłem jak kawka. Zachowywał się jak szatan - powiedział nam.