"Jechał od lewej do prawej", policjanci już na niego czekali

Policjanci przy wjeździe do Barwic (Zachodniopomorskie) zatrzymali kierowcę opla. Wcześniej mieli już zgłoszenie o tym, że mężczyzna jedzie "od lewej do prawej strony jezdni". Jak się okazało, miał ponad dwa promile alkoholu.

Do zdarzenia doszło we wtorek. Funkcjonariusze dostali zgłoszenie o samochodzie marki opel, który jechał drogą wojewódzką nr 171 od miejscowości Piaski do Barwic (Zachodniopomorskie). - Kierowca miał poruszać się po całym pasie, od lewej do prawej strony. Policjanci na wjeździe do Barwic zatrzymali mężczyznę - przekazała asp. Anna Matys, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.