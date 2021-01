Było -14, a on szedł boso, bo buty "gdzieś zgubił"

Policjanci apelują do wszystkich, aby nie przechodzić obojętnie wobec osób narażonych na wychłodzenie. Wystarczy wykonać jeden telefon, dzwoniąc na numer alarmowy 112, by uratować czyjeś życie. Można także skorzystać z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i nanieść w konkretnym miejscu zagrożenie pod nazwą "Osoba bezdomna wymagająca pomocy". Takie anonimowe zgłoszenie policjanci zweryfikują, a w przypadku potwierdzenia zgłoszenia podejmą stosowne czynności, aby pomóc tej osobie. W okresie zimowym policjanci podejmują wzmożone działania, aby udzielić pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Patrole sprawdzają miejsca, w których żyją osoby bezdomne mogące potrzebować pomocy, odwiedzają ich, szczególnie zimą, oraz namawiają do zamieszkania w placówkach socjalnych.