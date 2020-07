Lekarzy szukali od 10 miesięcy. "Niestety, nie udało się nikogo znaleźć". Pediatria w szpitalu zamknięta

Pediatria w szpitalu w Barlinku zawieszona była od października 2019 roku. Dyrektor szpitala zapowiadał już wtedy, że zrobi wszystko, żeby znaleźć dwóch lekarzy specjalistów, potrzebnych do funkcjonowania oddziału . Wojewoda zachodniopomorski przez 10 miesięcy godził się na kolejne przedłużenie "zawieszenia". Sytuacja jednak do tej pory się nie zmieniła. Nie było i nie ma chętnych do pracy.

Mali pacjenci muszą jechać do oddalonego o 30 kilometrów szpitala

- Wojewoda nie zamyka oddziału, wojewoda nie wyraża zgody na jego dalsze zawieszanie. Co oznacza, że oddział powinien funkcjonować - tłumaczy Agnieszka Muchla-Łagosz, rzecznik prasowy wojewody zachodniopomorskiego. - Dyrektorowi szpitala przysługuje termin 14 dni na złożenie odwołania do Ministerstwa Zdrowia, jeśli się z decyzją wojewody nie zgadza i cały ten czas jest również do wykorzystania na to, żeby nadal szukać lekarzy - dodaje.