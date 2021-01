17-latka wezwana na policję za udział w Strajku Kobiet. "Nie przyjęłam pouczenia, jestem niewinna"

Woli sąd, bo czuje się niewinna

17-latka uważa, że chodzi o jej udział oraz domniemaną organizację protestów w ramach Strajku Kobiet w Barlinku. – Niczego nie organizowałam, a tylko przekazywałam informację o naszych "spacerach" po mieście – tłumaczy. – Moim zdaniem nie chodzi o to, by mnie ukarać, a o to, by pokazać, że to oni rządzą. Chodzi o to, by zastraszyć protestujących – uważa Amelia.