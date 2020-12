Na czas wydobycia niewybuchu ewakuowali ponad tysiąc osób

Służby usunęły niewybuch z czasu II wojny światowej, który znaleziono w Barczewie (województwo warmińsko-mazurskie). Akcja trwała od sobotniego poranka. Ponad tysiąc mieszkańców, którzy na czas wydobycia bomby musieli się ewakuować, może już wrócić do swoich domów.

Chorąży Piotr Bartnik, dowódca patrolu saperskiego nr 12 z Orzysza, poinformował w sobotę, że bomba została wydobyta, zabezpieczona i zabrana w miejsce, gdzie następnie będzie zneutralizowana. Dodał, że sprawdzono też, czy w pobliżu w ziemi nie ma innych niewybuchów. - To granat moździerzowy kalibru 120 mm, produkcji radzieckiej. Miał uszkodzony zapalnik, co stwarzało dodatkowe zagrożenie - przekazał Bartnik. Jak dodał, taki granat zawiera około trzech kilogramów materiału wybuchowego, więc w tych warunkach terenowych ewentualne pole rażenia może sięgać 500 metrów. Po zakończonej akcji burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski powiedział, że wszystko przebiegło sprawnie i bezpiecznie. Dodał, że mieszkańcy mogą już wrócić do swoich domów.