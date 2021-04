"Na widok radiowozu przyspieszył", zawrócili i pojechali za nim. Natknęli się na rozbite auto, dwie osoby nie żyją

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek około drugiej nad ranem na drodze powiatowej koło Barczewka (woj. warmińsko-mazurskie). Jak ustalili śledczy, 19-letni kierowca skody zjechał na pobocze i uderzył tylną częścią auta w betonowy słup energetyczny. Kierowca i siedzący obok niego 31-letni pasażer zostali ranni i trafili do szpitala. Pozostała dwójka pasażerów: 18-letnia dziewczyna i 16-letni chłopak zginęli na miejscu.

Prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. W środę w szpitalu, w którym leży, odbyło się posiedzenie sądu w tej sprawie. Lekarz prowadzący pacjenta stwierdził jednak, że 19-latek ze względu na stan zdrowia musi pozostać w szpitalu. Śledczy wycofali więc wniosek o areszt. W ocenie lekarza, kierowca nadal jest w stanie zagrażającym zdrowiu i życiu, więc niemożliwe byłoby przetransportowanie go do szpitala w jednostce penitencjarnej. Mężczyzna doznał w trakcie wypadku złamań kości oraz obrażeń w obrębie czaszki. Niewykluczone, że zostanie poddany kolejnej operacji. Prokuratura czeka jeszcze na wyniki badań krwi kierowcy na obecność środków odurzających. Z dotychczasowych ustaleń wynika natomiast, że 19-latek nie miał uprawnień do kierowania samochodem. Nie był wcześniej karany.