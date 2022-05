Na placu zabaw 12-latek wielokrotnie trafiony z broni pneumatycznej. Podejrzany jest 14-letni chłopiec

Guzy i siniaki na głowie, dłoni, plecach i nogach – tak zakończył się dla 12-latka pobyt na placu zabaw w Baninie (Pomorskie). Jak ustaliła policja, z broni pneumatycznej strzelać do niego miał chłopiec niewiele starszy, 14-letni, ponoć namówiony przez kolegów. Sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Do zdarzenia doszło w środę na placu zabaw przy ulicy Księżycowej w Baninie (Pomorze). – Do komendy stawiła się 45-letnia kobieta. Złożyła zawiadomienie, z którego wynikało, że w Baninie na placu zabaw nieznany sprawca strzelał do jej 12-letniego syna – opowiada nam starsza posterunkowa Aldona Domaszk z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.