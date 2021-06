"Obserwujemy Bałtyk z niepokojem". Sinice w tym roku mogą być wyjątkowo dokuczliwe

- Na razie nie obserwujemy sinicowych zakwitów wody. Mieliśmy zimny kwiecień, stąd też pewnie się one opóźnią. To nie oznacza jednak, że ich nie będzie. Wręcz przeciwnie. Oczekujemy boomu przy polskich plażach – mówi dr Justyna Kobos z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wskazywać na to ma cykliczność wzmożonych zakwitów sinic. – Nie tylko my to zauważyliśmy. Także inne bałtyckie kraje, jak Szwecja czy Finlandia, mają podobne spostrzeżenia – opowiada Kobos. I tak od 2012 roku co trzy lata sinice namnażają się w większych ilościach. – Ostatni taki sezon miał miejsce w 2018 roku. Wtedy niektóre kąpieliska zamknięte były nawet na dwa tygodnie – przypomina biolożka.