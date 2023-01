Obcokrajowcy nurkowali w pobliżu infrastruktury krytycznej. Nie wiadomo, co tam robili i gdzie są

- Policjanci wstępnie ustalili, że łódź nie była wyposażona w podstawowe elementy gwarantujące bezpieczeństwo, między innymi w oświetlenie nawigacyjne, środki łączności oraz w środki ratunkowe. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że załoga łodzi nie miała uprawnień do prowadzenia tej jednostki oraz nie uzyskała zgody na nurkowanie - powiedziała nam wówczas podkomisarz Karina Kamińska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. I dodała, że "policjanci w związku z tym zdarzeniem sporządzili dokumentację, która została już przekazana do Kapitanatu Portu Gdańsk".

Nurkowali w pobliżu Naftoportu

Profesjonaliści na niezarejestrowanej łodzi

Sytuacja "niepoważna"

- Tutaj wychodzi na to, że nikt się jeszcze nie obudził w tym kraju ze służb na dole i nie zorientował się, że mamy wojnę, a graniczymy z krajem agresorem - uważa Samsel. - Biorąc pod uwagę, gdzie ci "Hiszpanie" zostali odnalezieni, z czym zostali odnalezieni i to, że była to łódka nierejestrowana, gdzie oni pływali, podali fałszywe dane, to zrobiło się bardzo niepoważnie - komentuje ekspert.