A1. Jechał autostradą pod prąd, ledwie uniknęli zderzenia. "Nic by nie zostało z naszych samochodów"

Jechał autostradą A1. Był na wysokości Włocławka (Kujawsko-Pomorskie) kiedy nagle zauważył jadący wprost na niego samochód. Pan Piotr w ostatniej chwili uniknął zderzenia. - Gdyby się nie udało, to nic by nie zostało z naszych samochodów - opowiada kierowca, który nagranie ze zdarzenia przesłał na Kontakt24.

"Nie było żadnej reakcji z jego strony"

Mężczyzna przyznał, że zastanawiał się, czemu auta jadącego pod prąd nie widział wcześniej. - Był łuk. Myślałem nawet, czy to ja się zamyśliłem, czy coś mi go przysłoniło i doszedłem do wniosku, że to drugie - mówi Reporter24. Pan Piotr dodał, że udało mu się zjechać na prawy pas, ale zatrąbił na kierowcę. - Nie było żadnej reakcji z jego strony. Nie widziałem w lusterku nawet świateł hamowania - opowiada mężczyzna, który o sprawie postanowił powiadomić policję.

Zjechał na pobocze i wezwał policję

- Zjechałem na pobocze i zadzwoniłem na policję. Zgłosiłem, który to był kilometr i węzeł. Policja pytała o numery rejestracyjne samochodu, ale to był ułamek sekundy, nie zdążyłem zobaczyć ani numerów, ani kto siedział za kierownicą. Kilka minut później minęliśmy policję na przeciwległym pasie - opisuje pan Piotr.

Kierowca przyznaje, że pierwszy raz spotkał się z takim zdarzeniem na żywo. - Widziałem w telewizji wcześniej. Wiedziałem, że ludzie są do tego zdolni, ale jak się jedzie samemu, to się o tym nie myśli. Pierwszy raz byłem bliski zderzenia z innym samochodem. Do tej pory udawało się jechać bezpiecznie. Tym razem też się udało, bo gdyby się nie udało, to nic by nie zostało z naszych samochodów - podkreśla.