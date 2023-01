Auto wjechało do basenu portowego. Nie żyje mężczyzna

Samochód wjechał do basenu portowego w Gdyni w pobliżu popularnego punktu spacerowego. Nie żyje mężczyzna, jego ciało zostało wyciągnięte z wody. Nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia.

Jak przekazała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, do basenu portowego w Gdyni w pobliżu Skweru Kościuszki wjechał samochód. W pobliżu zacumowany jest Dar Młodzieży.

Jak podał PAP oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Gdyni kpt. Paweł Przybyłowicz, zgłoszenie o zdarzeniu do którego doszło na wysokości Daru Młodzieży wpłynęło ok. godz. 10. "Wynikało z niego, że samochód osobowy z jedną osobą w środku z nieznanych przyczyn wpadł do wody" – wskazał i dodał, że ciało kierowcy zostało wyciągnięte z wody.