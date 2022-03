Samorządowcy z Pomorza byli we Lwowie. "Musimy mówić jednym głosem w sprawie zakazu handlu"

Prezydent Gdańska poinformowała o przekazaniu dwóch autobusów komunikacji miejskiej na rzecz lwowskiego samorządu. Aleksandra Dulkiewicz wręczyła również merowi Lwowa apel 200 samorządowców, nie tylko z europejskich miast, do Komisji Europejskiej i rządów państw członkowskich UE. Burmistrzowie apelują o natychmiastowe uruchomienie wszystkich niezbędnych korytarzy humanitarnych, zaprzestania zbrodni na ludności cywilnej, ograniczenia handlu i wymiany gospodarczej w zakresie energii.

Prezydenci Gdańska, Gdyni, Sopotu i wicemarszałek pomorski spotkali się z merem A. Sadowym we Lwowie

Prezydenci Gdańska, Gdyni, Sopotu i wicemarszałek pomorski spotkali się z merem A. Sadowym we Lwowie Urząd Miejski w Gdańsku

Wsparcie od samorządu województwa to 50 miejsc w pomorskich szpitalach dla rannych obrońców Ukrainy, a także wysyłka sprzętu medycznego i urządzeń szpitalnych do Lwowa. Dodatkowo w trakcie spotkania z władzami Lwowa omówione zostały najbliższe transporty humanitarne, które pojadą do tego miasta w ramach akcji Pomorze Pomaga Ukrainie. W najbliższy piątek z Gdańska wyjadą kolejne cztery tiry.