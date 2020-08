Arcybiskup Głódź odchodzi na emeryturę w dniu 75. urodzin

"Jak na żywot 75-letniego księdza mam za co Panu Bogu dziękować"

Abp Głódź kończy dziś 75 lat, tym samym osiągnął wiek emerytalny. Mógł jednak zostać pozostawiony na stanowisku przez papieża. Tak jednak się nie stało, na co wpływ mógł mieć pogarszający się stan zdrowia kapłana, ale także zarzuty jakie podnosili ostatnio zarówno jego podwładni, jak i wierni.

Z nami abp Głódź rozmawiał w środę, jeszcze przed informacją o emeryturze. Nie ukrywał jednak, że jest gotowy na zmiany. - Trzy diecezje, trzy wyzwania, 30 lat biskupstwa to jak na żywot 75-letniego księdza dużo i mam za co Panu Bogu dziękować - powiedział nam kapłan.

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", arcybiskup nie musi się martwić o godne życie na emeryturze. Już obecnie otrzymuje kilkanaście tysięcy złotych emerytury wojskowej - jako kapelan wojskowy doszedł do stopnia generała dywizji. Jako biskup senior otrzyma jeszcze dodatkowo 5 tysięcy złotych emerytury kościelnej.

Kapłaństwo

17 lipca 2004 roku Jan Paweł II – w uznaniu pracy i dokonań – podniósł go do godności arcybiskupa "ad personam". 26 sierpnia papież mianował abp. Głódzia ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej, którą objął 2 października 2004 r., a 17 kwietnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą gdańskim.