Twórcy Amber Gold usłyszeli prawomocne wyroki. "Do końca nie poznamy skali ludzkiego nieszczęścia"

Adwokat Michał Komorowski, obrońca oskarżonego Marcina P. domagał się uchylenia wyroku i przekazania do ponownego rozpoznania "z uwagi na zastrzeżenia co do procedowania sądu I instancji". Powiedział również, że - zdaniem obrony - w trakcie procedowania pojawiły się "pewne błędy w ustaleniach faktycznych, które skutkowały tym, że oskarżony został uznany za winnego czynów w takim kształcie, w jakim przypisał mu to sąd okręgowy" - tłumaczył.