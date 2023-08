Absurd drogowy. Na środku budowanego ronda stoi słup elektryczny

Budowa ronda na gdańskiej Oruni u zbiegu ulic: Niepołomickiej, Starogardzkiej i Czerskiej w Gdańsku, to ważna inwestycja, o którą mieszkańcy i lokalni politycy zabiegali od wielu lat. Inwestycja za ponad 11 mln zł miała bowiem usprawnić ruch drogowy i rozładować korki w godzinach szczytu, szczególnie że w tej okolicy co rusz wyrastają kolejne osiedla. Gdy w końcu doczekano się jej realizacji, okazało się, że na środku skrzyżowania stoi słup energetyczny, który może i nie uniemożliwia, ale z pewnością utrudnia kierowcom swobodny przejazd.

- Po uzyskaniu decyzji ZRID [zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - przyp. red.] wydanej przez wojewodę pomorskiego, zezwalającej na realizację zadania, wystąpiliśmy do spółki Energa Operator o końcowe uzgodnienie. Etapem tego uzgodnienia jest zatwierdzenie tabeli tytułów prawnych do nieruchomości. Spółka Energa Operator uznała, że zapisy decyzji ZRID są niepełne, jednak uwagi te zostały oddalone przez wojewodę pomorskiego, który podtrzymał swoje stanowisko i uznał, że nie ma konieczności zmiany zapisów decyzji. Na tej podstawie wystąpiliśmy ponownie do spółki Energa Operator o wydanie uzgodnienia. Prowadzimy rozmowy z przedstawicielami tej spółki, by jak najszybciej otrzymać dokument niezbędny do usunięcia słupa - na łamach serwisu Trojmiasto.pl, pod koniec czerwca mówiła Aneta Niezgoda z DRMG.