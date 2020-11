Pięciolatek utopił się w studzience, urzędniczka skazana

10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok – taki wyrok przed Sądem Rejonowym w Białogardzie (Zachodniopomorskie) usłyszała Ewelina S., naczelniczka wydziału gospodarki komunalnej i mieszkaniowej tamtejszego urzędu miasta. To ona miała nie dopilnować zabezpieczenia studzienki, w której utonął trzy lata temu 5-letni chłopiec. Wyrok nie jest prawomocny.

22.06| Burmistrz zlecił kontrolę terenów podmiejskich. Spółka melioracyjna ma sprawdzić czy jeszcze gdzieś na terenie miasta skradziono włazy do studzienek. Twierdzi, że nie było żadnego zgłoszenia o brakach przy ul. Zielonej.

"W Białogardzie umyślnie i świadomie łamano prawo budowlane"

Sędzia Małgorzata Stachowiak uznała oskarżoną za winną zarzucanych jej czynów i skazała na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo zawieszając wykonanie kary na rok próby. O jej przebiegu ma ona informować sąd co 6 miesięcy. Ewelina S. ma zapłacić na rzecz pokrzywdzonych rodziców zmarłego chłopca 3 tysiące złotych zadośćuczynienia oraz pokryć koszty i opłaty sądowe.

Sędzia, uzasadniając wydany wyrok, podkreśliła, że oskarżona pracowała w białogardzkim magistracie od lat, nie była osobą "z zewnątrz". - Miała pani wiedzę, że nie wyłączano starej sieci kanalizacyjnej, ale uznawała pani, że skoro nie ma tego w dokumentach, to pani za to nie odpowiada. Zajęła się pani tylko bieżącą kanalizacją. Ale i tu nie było żadnych rocznych przeglądów – mówiła sędzia Stachowiak.

- Naczelniczka musiała być tego świadoma. Musiała być świadoma, że skoro w tym bałaganie zgodziła się na pełnienie obowiązków naczelnika wydziału, to w końcu odpowiedzialność za ten bałagan na nią spadnie – mówiła sędzia.

Siedziała "na bombie z opóźnionym zapłonem"

Zwróciła uwagę, że oskarżona miała niemal siedem lat, żeby się zorientować w sytuacji i "przynajmniej pozasypywać tą starą kanalizację, sprawdzić czy została ona wyłączona z eksploatacji". Tyle czasu minęło od budowy nowej kanalizacji w 2011 r. w okolicy, w której w 2017 r. doszło do tragicznego wypadku.

- Teraz zagruzowujecie studzienki, teraz się robi wszystko należycie. Dlaczego przez tyle lat tego nie robiono? Nie rozumiem. Oskarżona powinna mieć świadomość, że siedzi na bombie z opóźnionym zapłonem. (…) Bo wpadały wam do studzienek zwierzęta, wpadały dzieci. Bo ten przypadek nie był jedynym, choć najtragiczniejszym, bo zakończył się śmiercią dziecka – podkreśliła sędzia.

Jednocześnie dodała, że w ocenie sądu, w tej sprawie "odpowiedzialnych jest bardzo wiele osób". - W 80 proc. odpowiada za to wszystko stare kierownictwo Urzędu Miasta Białogard – burmistrz, wiceburmistrz i nieżyjąca inspektor nadzoru. Ale pani miała wiedzę. Mogła pani nie zdecydować się na pełnienie funkcji naczelnika wydziału albo żądać od burmistrza pieniędzy na zasypywanie nieczynnej kanalizacji, jak to się teraz robi – mówiła sędzia. Zwróciła przy tym uwagę, że obecnie pociągnięcie do odpowiedzialności byłego kierownictwa urzędu jest już niemożliwe ze względu na przedawnienie.