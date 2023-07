19 pokładów, ponad trzy tysiące gości i pełen luksus. Wycieczkowiec Sky Princess zacumował w Gdyni

Do Gdyni zawinął luksusowy wycieczkowiec Sky Princess należący do Princess Cruises. Jednostka ma prawie 330 metrów długości. Na 19 pokładach jest 3,5 tysiąca gości, którzy mają do dyspozycji wszystko, czego można oczekiwać po pięciogwiazdkowym hotelu. Załoga liczy dwa tysiące osób.

Sky Princess zacumowała we wtorek około godz. 10 przy nabrzeżu Francuskim naprzeciwko Muzeum Emigracji w Gdyni. To drugi co do rozmiarów wycieczkowiec, jaki przypłynął do Gdyni w tym roku. Z długością 329,81 m ustępuje jedynie MSC Fantasia (333,30 m), który gościł w Trójmieście 2 maja. Wysokość jednostki to ponad 66 metrów.