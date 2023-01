18-latek kradzionym samochodem zabrał kolegów w wieku od 13 do 16 lat na przejażdżkę po Gdańsku

czytaj dalej

Antoś nie widział od urodzenia. W Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach w ciągu miesiąca roczny chłopiec przeszedł obuoczne przeszczepy rogówki. - Jak się do niego odezwałam, to już próbował zobaczyć, kto do niego mówi. A jak mu się pokazałam, to jaki był zadowolony, że w tym łóżeczku zaczął kopać, że mamę zobaczył - opowiada pani Edyta, mama Antosia.