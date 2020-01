Petarda niemal urwała dłoń starszemu mężczyźnie





W sylwestrową noc pogotowie ratunkowe w województwie zachodniopomorskim udzielało pomocy kilkaset razy. Kilkanaście zgłoszeń dotyczyło poparzeń i urazów po wybuchu petard. 70-latkowi petarda niemal całkowicie urwała dłoń, 8-latek trafił do szpitala z poparzoną klatką piersiową, a u 9-letniego chłopca po wybuchu petardy doszło do urazu głowy.

Liczba pożarów "zasmuca i poraża". Policja: sześć osób zginęło w wypadkach Ostatniego dnia... czytaj dalej » Najwięcej zgłoszeń było od północy do godziny szóstej rano.

- Najpoważniejsze zgłoszenie dotyczyło 70-letniego mężczyzny w Szczecinie, u którego podczas wybuchu petardy doszło do niemal całkowitego oderwania prawej dłoni i rany podudzia – poinformowała Paulina Targaszewska, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Jak tłumaczyła, doszło do "niemal całkowitej amputacji dłoni", co oznacza, że trzymała się na ostatkach tkanek.

W Białogardzie po wybuchu petardy w ręku przytomność stracił mężczyzna. Nie doszło u niego jednak do żadnego urazu.

W Goleniowie 8-letnie dziecko po wybuchu petardy z poparzoną klatką piersiową trafiło do szpitala. W Kołobrzegu u 9-letniego chłopca po wybuchu petardy doszło do urazu głowy, klatki piersiowej i poparzeń.

Od północy do godziny szóstej rano w środę dyspozytorzy medyczni w Szczecinie i Kołobrzegu odebrali kilkaset telefonów – wynika z informacji Targaszewskiej. Do ponad 300 z nich wysłano zespoły ratownictwa medycznego.

Alkohol, środki odurzające

"Niech 2020 rok będzie jeszcze lepszy niż fantastyczny rok 2019" "Niech 2020 rok... czytaj dalej » W Szczecinie tuż po północy wszystkie zespoły ratownictwa medycznego wyjechały udzielać pomocy i nie zjechały do bazy ani na chwilę do godziny czwartej nad ranem.

Z informacji pogotowia wynika, że najwięcej było zgłoszeń do osób, które nadużyły alkoholu lub zażyły środki odurzające i wdały się w bójkę.

W Białogardzie doszło do ataku na ratownika medycznego. Wezwanie dotyczyło 17-latka pod wpływem alkoholu z urazem głowy. Pacjent rzucił się na ratownika, szarpał go i kopał. Ostatecznie w asyście policji został odwieziony do szpitala. Ratownikowi nic poważnego się nie stało.

Jak przekazała Paulina Targaszewska, tej nocy było także wiele fałszywych zgłoszeń i głuchych telefonów.



