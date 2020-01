Dwaj policjanci oślepieni wiązką lasera. 23-latek usłyszał zarzut

23-latek usłyszał zarzut po tym, jak wiązką lasera oślepił dwóch policjantów z tczewskiej komendy. Obaj mają poparzone oczy. Podejrzany przyznał się, że używał lasera, ale - jak twierdzi - "jego zamiarem nie było skierowanie go bezpośrednio w stosunku do funkcjonariuszy". Jak mówią śledczy, osób poszkodowanych może być więcej. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia.

Tak wygląda wiązka lasera oślepiająca pilota samolotu. Namierzyli osobę, która ją wystrzeliła Po oburzającym... czytaj dalej » W piątek podejrzanemu przedstawiono zarzut czynnej napaści na dwóch funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu w postaci lasera.

- Wytwarzaną przez urządzenie wiązkę światła skierował bezpośrednio w stosunku do tych funkcjonariuszy policji i zachowaniem swoim spowodował u nich powstanie uszkodzeń ciała, które naruszyły prawidłowe funkcjonowanie narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni - mówi Ewa Ziębka z Prokuratury Rejonowej w Tczewie.

Jak dodała, 23-latek naraził również policjantów na doznanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego uszkodzenia wzroku.

Dwóch tczewskich policjantów wyszło już ze szpitala, ale nadal mają problem ze wzrokiem. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Tczewie, stwierdzono u nich termiczne i chemiczne poparzenia dna oka.

- Podejrzany przyznał się do tego, że używał tego urządzenia, natomiast wskazał, że jego zamiarem nie było skierowanie go bezpośrednio w stosunku do funkcjonariuszy policji - mówi Ziębka.

23-latkowi grozi od roku do 10 lat więzienia. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie mężczyzny, posiedzenie w tej sprawie ma się odbyć jeszcze w piątek.

Szukają innych pokrzywdzonych

Do uszkodzenia wzroku doszło w środę, 1 stycznia, około godziny 20. Policjanci patrolowali ulicę Jedności Narodu. Zostali wtedy oślepieni wiązką lasera emitującą niebieskie światło.

- Funkcjonariusze natychmiast powiadomili inny patrol, który na klatce schodowej w jednym z bloków zatrzymał 23-letniego mężczyznę. Znaleziono przy nim laser – przekazał asp. sztab. Dawid Krajewski z KPP w Tczewie.

Mundurowi przypuszczają, że pokrzywdzonych w tej sprawie może być więcej. Proszą, aby takie osoby zgłosiły się do wydziału dochodzeniowo-śledczego w Tczewie. Jeśli się to potwierdzi, zarzuty dla 23-latka mogą się zmienić.

Mężczyzna w chwili zatrzymania był trzeźwy. Laser kupił najprawdopodobniej przez internet.

O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF FM.

