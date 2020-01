"Wpadła w poślizg i uderzyła w drzewo". Nie żyją dwie osoby

Foto: iswinoujscie.pl Video: TVN24, iswinoujscie.pl

Straciła panowanie nad uatem i uderzyła w drzewo. Dwie osoby...

7.01| Na łuku drogi prawdopodobnie wpadła w poślizg, wjechała do rowu i uderzyła w drzewo - to wstępne ustalenia policji w sprawie wypadku, do którego doszło w okolicach miejscowości Laska (Zachodniopomorskie). Zginęła 70-latka, która prowadziła auto i pasażer w tym samym wieku.

