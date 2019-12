"Tyle cierpienia, ile to dziecko doznało, sprawiło, iż nie miało już siły płakać"

Kiedy trzymiesięczny chłopiec trafił do szpitala w Elblągu, miał tak dużo złamań, że - jak mówili lekarze- nie miał już nawet siły płakać. Prokuratura Okręgowa w Elblągu oskarżyła 29-latka o usiłowanie zabójstwa syna. - Działał ze szczególnym okrucieństwem - przekazała Iwona Piotrowska z elbląskiej prokuratury. Mężczyzna oskarżony został także między innymi o znęcanie się nad matką dziecka i ich psem.

Akt oskarżenia przeciwko 29-latkowi trafił do Sądu Okręgowego w Elblągu.

- Ojcu dziecka zarzucono popełnienie przestępstwa usiłowania pozbawienia życia dziecka poprzez wielokrotne używanie wobec niego przemocy fizycznej, skutkującej licznymi różnoczasowymi złamaniami kończyn, żuchwy, żeber, stłuczeniem okolicy nerki, czym naraził dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia - poinformowała Iwona Piotrowska z Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Dodała, że sprawca nie osiągnął "zamierzonego celu zabójstwa dziecka", ponieważ chłopcu udzielono pomocy medycznej.

- Oskarżony działał ze szczególnym okrucieństwem z uwagi na wiek pokrzywdzonego i wynikającą z tego jego nieporadność, doznawany ból i cierpienie - przekazała prokurator.

To jednak nie wszystkie zarzuty, jakie usłyszał 29-latek.

- Oskarżonemu zarzucono również popełnienie przestępstwa znęcania się nad matką dziecka, znęcanie się nad posiadanym psem oraz popełnienie przestępstwa udzielania innej osobie substancji psychotropowych w postaci amfetaminy - dodała Piotrowska.

Łącznie usłyszał więc cztery zarzuty, z czego za najcięższy, jakim jest "usiłowanie zabójstwa człowieka ze szczególnym okrucieństwem", grozi mu dożywocie.

29-latek nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów.

"Nie miało już siły płakać"

Dziecko trafiło do szpitala w Elblągu 15 stycznia tego roku.

- Rodzice przywieźli chłopca z obrzękiem łokcia lewego. Lekarz stwierdził po zrobieniu zdjęcia rentgenowskiego, że to był prawdopodobnie uraz, który mógł być wynikiem jakiegoś uderzenia - mówiła wtedy Małgorzata Adamowicz, rzecznik prasowy Szpitala Miejskiego im. św. Jana Pawła II w Elblągu.

Od razu wezwano policję, a dziecku zrobiono dodatkowe badania.

- W wyniku tych badań rentgenowskich stwierdzono złamanie licznych kości kończyn. W zasadzie każda była złamana, czyli obie kości udowe, obie kości ramienne, kości przedramienia, kości podudzia jednego i drugiego. Była złamana żuchwa, było uszkodzenie głowy, kości czaszki, była stłuczona nerka - wymienia obrażenia rzecznik. - Dziecko przywiezione przez rodziców do szpitala nie płakało. Można by powiedzieć, tak jak mówią lekarze i ordynator, że tyle złamań, tyle cierpienia, ile to dziecko doznało, sprawiło, iż nie miało już siły płakać - dodaje rzecznik.

