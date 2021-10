Areszt dla 44-latka z Żywiecczyzny. "Wyzywał, groził, popychał i szarpał

Sąd na trzy miesiące aresztował 44-letniego mężczyznę z Żywiecczyzny, który stosował wobec swojej rodziny przemoc fizyczną i psychiczną. Został zatrzymany w piątek i dostał zarzuty. Otrzymał także prokuratorski zakaz zbliżania się do bliskich. Mimo to, po opuszczeniu prokuratury, udał się do domu i znowu wszczął awanturę. Interweniowali funkcjonariusze. Do sądu skierowano też wniosek o areszt tymczasowy.