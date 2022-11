Dodatkowa pomoc dla kredytobiorców? Kaczyński: ja w tej chwili takiego pomysłu nie mam

Kaczyński przypomniał, że wprowadzono już tzw. wakacje kredytowe. - To jest pomoc naprawdę daleko idąca. My nie jesteśmy w stanie wszystkiego wziąć - bo za to płacą banki - na kasę państwową, bo ta kasa jest, proszę państwa, z waszych kieszeni. Czyli musielibyśmy zwiększyć podatki - powiedział prezes PiS.

"Nie możemy obiecywać gruszek na wierzbie"

Zaznaczył, że jeśli ktoś będzie miał pomysł na pomoc kredytobiorcom, który nie będzie powodował konieczności zwiększenia podatków, to rząd będzie gotowy go zrealizować. - Ja w tej chwili takiego pomysłu nie mam, być może ktoś z moich koleżanek i kolegów pracujących w ministerstwie finansów jakiś taki pomysł ma. Jeżeli ma, to na pewno będziemy chcieli go zrealizować - dodał.