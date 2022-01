Zostawił ciężarówkę na drodze ekspresowej i poszedł do domu. "Nie poczuwał się do winy, bo nic się nie stało"

37-letni mieszkaniec Lubelszczyzny jechał drogą ekspresową S17, gdy popsuła mu się ciężarówka. Załadowany drewnem pojazd zostawił na drodze i piechotą poszedł do domu. Policjantom przyznał, że nie miał trójkąta ostrzegawczego, ale "nie poczuwał się do winy, bo nic się nie stało". Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu, a jego sprawą zajmie się teraz sąd.

"Nie poczuwał się do winy, bo nic się nie stało"

Funkcjonariusze ustalili, że ciężarówka należy do 37-letniego mieszkańca gminy Żyrzyn. Mężczyznę zastali w domu. - Z jego relacji wynikało, że w czasie jazdy drogą S17 jedno z kół naczepy uległo awarii. Z tego powodu, jak mówił, zostawił pojazd i pieszo poszedł do domu. Przyznał, że nie posiadał trójkąta ostrzegawczego, ale nie poczuwał się do winy, bo nic się nie stało - opisuje Rejn-Kozak.