Para prezydencka złożyła życzenia żołnierzom i funkcjonariuszom przy granicy z Białorusią

Para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda złożyli życzenia żołnierzom i funkcjonariuszom na spotkaniu świątecznym w Kodniu przy granicy polsko-białoruskiej. Prezydent dziękował za "niezwykle ważną służbę". - Bardzo serdecznie dziękuję za to, że dają nam państwo poczucie bezpieczeństwa - mówiła pierwsza dama. Szef MON Mariusz Błaszczak we wtorek wziął udział w obchodach Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa. Podkreślał, że służba naszych żołnierzy za granicą daje też w perspektywie solidarność sojuszników z Polską.

- Za to, jak powiedział pan minister, że dzięki temu w całej Polsce wielu innych ludzi może spędzić te święta spokojnie, może właśnie usiąść z najbliższymi do wigilijnego stołu - dodał.

- Proszę, żebyście przekazali nasze wyrazy szacunku, ogromne życzenia do swoich domów, gdy tylko będziecie mieli sposobność, podziękowania za to niezwykłe poświęcenie wszystkich rodzin - mówił prezydent. Życzył, aby święta upłynęły w "dobrej i ciepłej atmosferze, także w poczuciu dobrze wykonywanego dla Rzeczpospolitej i dla nas wszystkich obowiązku".

Pierwsza dama: myślę, że jestem wyrazicielką zdania wielu Polek i Polaków

Pierwsza dama powiedziała, że dołącza do życzeń złożonych przez męża. - Dziękując również za państwa zaangażowanie, za państwa pełną poświęcenia służbę, chciałabym podziękować jeszcze za jedno. Przede wszystkim za państwa bardzo dobre serce i za to, że wspierają państwo lokalne społeczności, czy to pełniąc służbę i pracując w polskich kontyngentach wojskowych, czy właśnie tutaj będąc na granicy. Wiem, że wspierają ich państwo swoją wiedzą i swoim doświadczeniem - mówiła.

- Bardzo serdecznie też dziękuję za to, że dają nam państwo poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że jestem wyrazicielką zdania wielu Polek i Polaków, którzy z szacunkiem podchodzą do państwa służby i pracy i są w pełni uznania do państwa. Ja mam okazję też rozmawiania z państwa rodzinami i oni ogromnie się o państwa martwią , ale też państwo wspierają i też rozumieją oczywiście, jakie zadania przed wami stoją. Życzę, by zawsze to wsparcie było i byście je zawsze odczuwali. Proszę wierzyć, że mają państwo wsparcie w większej części naszego społeczeństwa - mówiła, zwracając się do funkcjonariuszy i żołnierzy.