Związki zawodowe wstały od stołu. Znów dojdzie do strajku nauczycieli?

Coraz bardziej nerwowa robi się atmosfera wokół ministra edukacji Przemysława Czarnka. Choć kilka tygodni temu zapowiedział on, że chce zwiększyć prestiż i pensje nauczycieli, to proponowane przez niego rozwiązania krytykują największe związki zawodowe działające w oświacie. Nie podobają im się ani pomysły na zwiększenie tzw. pensum, czyli czasu pracy przy tablicy, ani sposób, w jaki ministerialni urzędnicy prowadzą rozmowy.

Jak dotąd wyglądały te rozmowy? W połowie maja minister Czarnek skierował swoje pomysły do zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli, w skład którego wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych oraz korporacji samorządowych. Po pierwszym spotkaniu zespołu odbyły się trzy spotkania mniejszych zespołów roboczych.

Związki: minister nie odpowiada na pytania

- Od połowy maja prowadzone rozmowy nie pozwoliły uzyskać od ministra odpowiedzi na jakiekolwiek pytania, które kierowaliśmy. W związku z czym 16 czerwca rozmowy praktycznie zostały zawieszone - mówił na konferencji prasowej Sławomir Wittkowicz z Forum Związków Zawodowych (FZZ). Właśnie z tego powodu związkowcy - z FZZ i Związku Nauczycielstwa Polskiego - spotkali się w czwartek, by przedyskutować możliwe wspólne działania.

Oświatowa Solidarność - trzeci uczestnik dotychczasowych rozmów z ministerstwem - nie odpowiedziała na zaproszenie pozostałych central związkowych, ale tego samego dnia zorganizowała pikietę przed gmachem ministerstwa edukacji. Bo im też nie podobają się propozycje ministra. - Mam nadzieję, że jeśli dojdzie do następnych spotkań, będziemy mogli wspólnie reprezentować całe nasze środowisko. Również z Solidarnością - mówił Wittkowicz.

Sławomir Broniarz, prezes ZNP poinformował na konferencji, że jego związek - podobnie jak FZZ - zawiesza rozmowy z ministrem i jego urzędnikami. - Nie wyobrażamy sobie możliwości dalszej pracy w takiej formule - mówi Broniarz. - Aby mówić o zwiększonym wymiarze czasu pracy czy ocenie pracy nauczyciela, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, za ile będziemy to robić. Nie akceptujemy propozycji ministra, bo to przekładanie pieniędzy z lewej kieszeni do prawej. - zaznaczył.