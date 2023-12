Przełomowy wyrok ETPC w Strasburgu w sprawie związków jednopłciowych w Polsce

We wtorek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu stosunkiem sześciu głosów do jednego orzekł, iż brak regulacji związków jednopłciowych w Polsce stanowi naruszenie art. 8. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) w powiązaniu z art. 14 dotyczącym dyskryminacji. "Trybunał uznał, że państwo polskie nie wywiązało się z obowiązku zapewnienia skarżącym uznania i ochrony ich związków jednopłciowych. Uchybienie to spowodowało niezdolność skarżących do uregulowania podstawowych aspektów ich życia i stanowiło naruszenie ich prawa do poszanowania życia seksualnego" - wskazano w wyroku.