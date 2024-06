Większość Polaków za legalizacją związków jednopłciowych, rośnie poparcie dla adopcji. Sondaż

Z badania wynika, że co trzeci badany w Polsce (36 procent) twierdzi, że wśród swoich krewnych lub bliskich znajomych z pracy ma osobę homoseksualną. Kobiety mają takie doświadczenie częściej niż mężczyźni (41 procent w porównaniu do 30 procent), a młodsze osoby częściej, niż starsze (45 procent wśród osób poniżej 35 lat i 30 procent wśród respondentów w wieku od 50 do 74).

Najmłodsi badani wyróżniają się tym, że częściej mają znajomych wśród wszystkich wymienionych grup. "To również w najmłodszej grupie wiekowej jest najwięcej osób deklarujących orientację seksualną inną niż heteroseksualna (12 procent w porównaniu do 8 procent wśród wszystkich Polek i Polaków)" - poinformował Ipsos.

Dwie trzecie Polaków za legalizacją związków jednopłciowych

Podał też, że niemal połowa Polek i Polaków (47 procent) popiera postulat, by osoby LGBT+ mogły mówić otwarcie ze wszystkimi na temat swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Co trzeci polski badany (33 procent) nie ma problemu z tym, żeby mogły one okazywać uczucia publicznie, np. poprzez pocałunki, czy trzymanie się za ręce. Stanowi to wzrost o 8 punktów procentowych w stosunku do badania z 2021 roku i największy wzrost wśród wszystkich badanych krajów.