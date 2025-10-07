Rosyjski statek Sparta II transportuje uzbrojenie do Syrii. Nagranie z sierpnia 2022 roku Źródło: Reuters Archiwum

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski spotkał się w poniedziałek w Warszawie ze swoją fińską odpowiedniczką Eliną Valtonen. Podczas późniejszej wspólnej konferencji prasowej Sikorski podkreślił, że zgadza się z Valtonen, że dla osiągnięcia pokoju w Ukrainie niezbędne jest wywieranie dalszej presji na Rosję – zarówno politycznej, jak i gospodarczej.

W tym celu - zaznaczył - należy dążyć do sprawnego przyjmowania kolejnych ambitnych pakietów sankcji. Sikorski podkreślił, że Polska i Finlandia są zgodne, że Rosja musi ponieść pełną odpowiedzialność, także finansową, za poczynione przez nią straty. Stąd - zauważył - należy dążyć do wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych w celu pożyczkowego wsparcia Ukrainy.

Sikorski mówił, że oba państwa działają też na rzecz zwalczania rosyjskich działań hybrydowych na swoich wschodnich granicach oraz na Bałtyku.

Jak dodał, "szczególnym obszarem zainteresowania" Polski i Finlandii jest "zwalczanie floty cieni, za pomocą której Moskwa próbuje omijać sankcje, generując przy okazji niebagatelne zagrożenie dla bezpieczeństwa środowiskowego i morskiego". Podkreślił, że do tej pory podjęte działania w tej sprawie powinny być ważnym sygnałem dla Moskwy.

Sikorski: z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę muru dronowego

- Nie będziemy tolerować omijania sankcji, działań sabotażowych wymierzonych w naszą infrastrukturę krytyczną oraz generowania ogromnego ryzyka katastrofy ekologicznej na Bałtyku - zaznaczył Sikorski. Jego zdaniem powinniśmy dążyć do wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych w celu pożyczkowego wsparcia Ukrainy.

Sikorski przekazał też, że chce wykorzystać trwające przewodnictwo Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego do lepszej koordynacji, m.in. w zakresie ochrony podmorskiej infrastruktury krytycznej oraz zwalczania floty cieni. Według niego Rada zapewnia platformę do synchronizacji działań wszystkich krajów regionu i UE na i wokół Bałtyku.

Szef MSZ Radosław Sikorski i minister spraw zagranicznych Finlandii Elina Valtonen Źródło: Rafał Guz/PAP/EPA

Wskazał, że Polska i Finlandia kategorycznie potępiają rosyjskie prowokacje wymierzone w państwa Unii Europejskiej, w tym naruszenia przestrzeni powietrznej. Podziękował też Finlandii za zdecydowaną reakcję na niedawne naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

- Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę muru dronowego, której założenia omówiono podczas niedawnego spotkania europejskich liderów w Kopenhadze - podkreślił Sikorski. Jak dodał, także inicjatywę NATO Eastern Sentry ocenia jako wyraz solidarności i elastyczności NATO.

Finlandia deklaruje chęć współpracy w zakresie wywiadu wojskowego

Szef polskiego MSZ zauważył, że Valtonen przyjechała do Polski nie tylko jako szefowa fińskiego resortu dyplomacji, ale też jako przewodnicząca OBWE. Podkreślił, że Polska docenia, że fińskie przewodnictwo w tej organizacji "zachowało pryncypialną linię wobec Rosji i kontynuowało działania na rzecz Ukrainy".

Sikorski wskazywał też Finlandię jako wzór i inspirację, między innymi w dziedzinie ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak zaznaczył, Polska korzysta z fińskich doświadczeń w tej sferze i dostrzega tu potencjał do dalszej współpracy, podobnie jak w licznych dziedzinach gospodarki, takich jak energetyka jądrowa, technologie kwantowe i nowoczesne techniki obrazowania satelitarnego.

Rosyjski statek Khatanga Źródło: Grzegorz Szarafiński/TVN24

Valtonen deklarowała chęć współpracy w zakresie wywiadu wojskowego i infrastruktury bezpieczeństwa. Zaznaczała, że oba kraje wiedzą, skąd pochodzi najważniejsze zagrożenie nie tylko dla państw wschodniej flanki NATO, ale i dla "takiego świata, jaki znamy" - i jest to Rosja. Deklarowała chęć wywierania dalszej presji politycznej i gospodarczej na Rosję.

Dania zapowiada wzmożone kontrole rosyjskiej floty cieni

Rząd Danii zapowiedział w poniedziałek wzmożone kontrole rosyjskiej floty cieni na kotwicowisku w pobliżu przylądka Skagen. W tym miejscu, między Morzem Północnym a Bałtykiem, statki oczekują na poprawę pogody lub uzupełniają zapasy.

- Wprowadzamy podstawowe regulacje środowiskowe, aby móc podejmować skuteczniejsze i bardziej konsekwentne działania przeciwko tankowcom i rosyjskiej flocie cieni - oświadczył duński minister środowiska Magnus Heunicke.

Według rządu w Kopenhadze Urząd Morski we współpracy z Agencją Ochrony Środowiska będzie przeprowadzać więcej kontroli środowiskowych statków. Jak wymieniono sprawdzane ma być, czy jednostki przestrzegają przepisów dotyczących m.in. gospodarki odpadami, wód balastowych, czy paliwa żeglugowego.

Do końca roku na moście nad cieśniną Wielki Bełt, gdzie przepływają statki o dużym zanurzeniu, zamontowany zostanie analizator związków siarki. Detektor pomoże oszacować, czy spalane paliwo przekracza dozwolone normy.

Wraz z przyjęciem w lipcu 18. pakietu UE na liście sankcji znajdują się obecnie 444 statki. Flota cieni to często wyeksploatowane, zagrażające środowisku morskiemu tankowce, pływające pod banderami egzotycznych krajów. Ich celem jest transport rosyjskiej ropy w celu sfinansowania wojny przeciwko Ukrainie.

