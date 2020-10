Rudzińska-Bluszcz wystąpiła przed budynkiem Sejmu. "Dlaczego? Bo jestem uparta"

"Nie pozwolono mi na zabranie głosu przed wysoką izbą"

- Szanowny panie marszałku, szanowne panie posłanki, szanowni panowie posłowie. Bardzo zależy mi, aby coś państwu powiedzieć. A zwracam się do państwa sprzed budynku Sejmu, bo choć na sali sejmowej odbędzie się dziś głosowanie w sprawie powołania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, to jako jedynej ubiegającej się o to stanowisko kandydatce, nie pozwolono mi na wczorajszym Konwencie Seniorów na zabranie głosu przed wysoką izbą - powiedziała.

"Posłowie i senatorowie mają władzę, by pomóc zwyczajnym ludziom, wybierając jak najszybciej nowego Rzecznika. Zatem stoję tu"

Jak mówiła mecenas, "zwracali się oni do Rzecznika Praw Obywatelskich, zostali wysłuchani". - Wielu z nich udało nam się pomóc, choć łatwe to nie było. To rzadko kiedy jest łatwe - podkreśliła. Powiedziała również, że od lat ona i trzystu innych pracowników biura RPO pomagają "ludziom, którzy doszli do ściany". - Ludziom, którzy najczęściej są tacy jak wy czy ja. Zwyczajni - wskazywała.