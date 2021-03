ZUS czy IKE? Marek Belka odpowiedział bez wahania

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o przekształceniu OFE. Ustawa miałaby wejść w życie 1 czerwca 2021 r. Czas na składanie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS ma być od 1 czerwca do 2 sierpnia. Rząd chce, żeby konta w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) zostały przekształcone w indywidualne konta emerytalne (IKE), ale ta zmiana formy prawnej kosztowałaby przyszłych emerytów 15 proc. zebranych środków (tak zwana opłata przekształceniowa). Alternatywą byłoby skierowanie środków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po złożeniu przez członka OFE odpowiedniej deklaracji. Wówczas opłaty przekształceniowej nie ma, następuje natomiast utrata prawa do dziedziczenia tych środków.