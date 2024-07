Zostały trzy tygodnie na wprowadzenie standardów ustawy Kamilka

Kandydaci do pracy z dziećmi z dodatkową weryfikacją, a każda placówka jasno określająca, co w relacji z dzieckiem można, a czego nie. - Warto się tym zainteresować. Jeżeli pracujemy w podmiocie, w którym są dzieci, to już powinny być prace nad standardami zaawansowane - zwraca uwagę Urszula Kubicka-Kraszyńska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. - Docierają do nas informacje, że nie wszyscy wiedzą o tym obowiązku - dodaje.